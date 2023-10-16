Путин 18 октября проведет переговоры с Си Цзиньпином
17:12 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин в среду на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Скоро будет поездка в Китай — уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума „Один пояс — один путь“ состоятся переговоры нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином», — анонсировал он.
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