Путин 18 октября проведет переговоры с Си Цзиньпином

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин в среду на полях форума «Один пояс — один путь» в Пекине проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Скоро будет поездка в Китай — уже в ближайшие часы. Для нас особый интерес представляет то, что в рамках третьего международного форума „Один пояс — один путь“ состоятся переговоры нашего президента с председателем КНР Си Цзиньпином», — анонсировал он.