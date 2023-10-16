Во Франции задержаны больше 100 человек за антисемитизм

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские правоохранительные органы задержали более 100 человек за проявления антисемитизма с 7 октября, когда произошел очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции.

«По данным МВД Франции, с 7 октября были задержаны 102 человека за проявления антисемитизма или за оправдание терроризма. Среди них 27 иностранцев, 11 из которых находятся под административным арестом или в тюрьме», — заявил он. Министр напомнил, что поручил запускать процедуру отзыва вида на жительство у иностранцев, чья вина будет доказана.