0
0
151
НОВОСТИ

Во Франции задержаны больше 100 человек за антисемитизм

17:32 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Французские правоохранительные органы задержали более 100 человек за проявления антисемитизма с 7 октября, когда произошел очередной виток эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен на пресс-конференции.

«По данным МВД Франции, с 7 октября были задержаны 102 человека за проявления антисемитизма или за оправдание терроризма. Среди них 27 иностранцев, 11 из которых находятся под административным арестом или в тюрьме», — заявил он. Министр напомнил, что поручил запускать процедуру отзыва вида на жительство у иностранцев, чья вина будет доказана.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 16.10.2023
Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана
0
48
18:00 16.10.2023
ВСУ потеряли за время так называемого контрнаступления 1,5 тыс. бронемашин — Шойгу
0
121
17:50 16.10.2023
Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система от Сбера
0
148
17:12 16.10.2023
Путин 18 октября проведет переговоры с Си Цзиньпином
0
210
17:00 16.10.2023
ВСУ не достигли успеха в контрнаступлении, ВС РФ улучшили свои позиции — Шойгу
0
195
16:32 16.10.2023
Доля атомной энергетики в мире к 2050 г. может вырасти с текущих 10% до 20% — Новак
0
224
16:12 16.10.2023
Путин дал старт движению по ряду дорожных объектов, в том числе в Мариуполе
0
267
16:00 16.10.2023
ПВО РФ за сутки сбила два украинских самолета МиГ-29 и один Су-25
0
260
15:32 16.10.2023
Медведев указал на «деменцию» Байдена, комментируя желание лидера США «подавить Путина»
0
318
15:12 16.10.2023
Асад и Путин высказались за немедленную доставку помощи в Газу
0
275

Возврат к списку