ВСУ потеряли за время так называемого контрнаступления 1,5 тыс. бронемашин — Шойгу
18:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате так называемого летнего контрнаступления потеряли 1,5 тыс. бронемашин. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина.
«На отдельных направлениях по всей линии [боевых действий], там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, выстроена достаточно глубокая, глубоко эшелонированная оборона. Или ее можно назвать теперь уже активной обороной, потому что там после начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери в живой силе, технике — это сотни танков, больше тысячи, полторы тысячи бронированных машин», — сказал Шойгу.
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