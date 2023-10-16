ВСУ потеряли за время так называемого контрнаступления 1,5 тыс. бронемашин — Шойгу

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате так называемого летнего контрнаступления потеряли 1,5 тыс. бронемашин. Об этом министр обороны Сергей Шойгу заявил на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«На отдельных направлениях по всей линии [боевых действий], там, где мы видим на сегодняшний день особую активность, выстроена достаточно глубокая, глубоко эшелонированная оборона. Или ее можно назвать теперь уже активной обороной, потому что там после начала летней кампании 4 июня противник понес существенные, большие, серьезные потери в живой силе, технике — это сотни танков, больше тысячи, полторы тысячи бронированных машин», — сказал Шойгу.