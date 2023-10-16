Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские военные подверглись новому обстрелу со стороны ливанской территории, в ответ ведется артиллерийский огонь. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«За последние полчаса были произведены выстрелы по нескольким постам Армии обороны Израиля вдоль ливанской границы. Кроме того, по танку Армии обороны Израиля была выпущена противотанковая ракета», — сообщили военные.

«Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем в направлении источников стрельбы», — добавили в пресс-службе.