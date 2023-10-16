Большинство стран ждет окончания конфликта на Украине — глава МИД Венгрии
19:20 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подавляющее большинство стран ждет скорейшего окончания вооруженного конфликта на Украине, и мирный план, выдвинутый Китаем, направлен как раз на достижение такой цели. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи в Пекине с его китайским коллегой Ван И.
Он отметил, что украинский конфликт и пути его урегулирования были главной темой переговоров. «Мирный план, предложенный Китаем, наиболее близок к нашему видению. Это объясняется двумя причинами: во-первых, [в этом плане] речь идет о мире, а во-вторых, он существует. К сожалению, не так много других мирных планов, которые признают, что на поле боя этот конфликт разрешить нельзя», — сказал Сийярто в интервью венгерскому телеканалу М1.
Министр подчеркнул, что Венгрия поддерживает мирный план Китая, заинтересована в его успехе и хотела бы, «чтобы на Украине наконец наступил мир». «Хотя в Европе все еще царит определенный военный психоз, подавляющее большинство стран с нетерпением ждет окончания войны», — добавил Сийярто.
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