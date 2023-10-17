В России создан Национальный координационный центр содействия бизнесу по выходу на новые рынки

10:00

11 октября 2023 г. в Москве ведущими деловыми объединениями и корпорациями России сформирован "Национальный координационный центр международного делового сотрудничества" (НКЦ), целью которого будет оказание практической помощи российскому правительству и бизнесу по освоению рынков дружественных стран и запуску торговых и инвестиционных проектов в странах Азии, Африки и Латинской Америки.

НКЦ создан путем преобразования Некоммерческого партнёрства "Национальный координационный центр развития экономических отношений со странами АТР", сформированного в 2012 г. решением российского Правительства. Учредителями НКЦ выступили четыре крупнейшие деловые ассоциации: Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата РФ, "Деловая Россия", "Опора России", а также Российский экспортный центр, корпорации РЖД, "Ренова" и AEON, Институт Китая и современной Азии РАН, ряд предприятий малого и среднего бизнеса.

По сообщению пресс-службы НКЦ, Центр займется разработкой эффективных стратегий налаживания работы российских органов власти и корпораций с партнёрами из Восточной, Южной, Центральной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, экспертно-аналитической и практической помощью российским компаниям по выходу на новые рынки дружественных стран. Эта работа уже ведётся как в деловых объединениях, так и в Институте Китая РАН, но теперь принято решение объединить её в единый координационный центр.

В Совет НКЦ вошли, в частности, генеральный директор ПАО РЖД Олег Белозёров, глава группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг, генеральный директор АО "Российский экспортный центр" Вероника Никишина, глава корпорации AEON Роман Троценко, главы «Деловой России» Алексей Репик и «Опоры России» Сергей Борисов. Возглавил Совет президент РСПП Александр Шохин.

Президентом НКЦ избран директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

"И наш институт, и деловые объединения уже оказывают всемерную помощь как органам власти, так и корпорациям по разработке планов и стратегий взаимодействия с партнёрами на рынках стран Востока. Множество российских бизнесменов сегодня видят необходимость запуска проектов на новых рынках, и НКЦ будет оказывать им квалифицированную поддержку как в области аналитики и экспертизы, так и в сфере практической помощи в поиске и проверке партнёров, установления надёжных контактов с органами власти, заключения контрактов", - сообщил НГ Кирилл Бабаев.