Глава Службы общей безопасности Израиля признал, что его структура пропустила атаку ХАМАС
20:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его структура пропустила 7 октября атаку ХАМАС на территорию страны. Он заявил об этом в письме сотрудникам службы, выдержки из которого приводит портал Ynet.
«Как человек, который руководит организацией, [признаю]: ответственность лежит на мне», — написал он.
Бар констатировал, что несмотря на все предупредительные меры, служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки.
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