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Глава Службы общей безопасности Израиля признал, что его структура пропустила атаку ХАМАС

20:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его структура пропустила 7 октября атаку ХАМАС на территорию страны. Он заявил об этом в письме сотрудникам службы, выдержки из которого приводит портал Ynet.

«Как человек, который руководит организацией, [признаю]: ответственность лежит на мне», — написал он.

Бар констатировал, что несмотря на все предупредительные меры, служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки.

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