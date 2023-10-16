Глава Службы общей безопасности Израиля признал, что его структура пропустила атаку ХАМАС

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Службы общей безопасности Израиля (контрразведка) Ронен Бар признал личную ответственность за то, что его структура пропустила 7 октября атаку ХАМАС на территорию страны. Он заявил об этом в письме сотрудникам службы, выдержки из которого приводит портал Ynet.

«Как человек, который руководит организацией, [признаю]: ответственность лежит на мне», — написал он.

Бар констатировал, что несмотря на все предупредительные меры, служба не смогла обеспечить условия для предотвращения этой атаки.