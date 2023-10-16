Путин обсудил с Нетаньяху обострение на Ближнем Востоке
20:40 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху обострение палестино-израильского конфликта. Глава российского государства осудил действия, жертвами которых становятся мирные люди.
«В центре обсуждения была кризисная ситуация, сложившаяся вследствие резкого обострения палестино-израильского конфликта», — сообщила пресс-служба Кремля о содержании телефонного разговора Путина и Нетаньяху.
«Президент России выразил искренние соболезнования родным и близким погибших израильтян, акцентировал решительное неприятие и осуждение любых действий, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», — подчеркнули в Кремле.
Российский лидер проинформировал своего собеседника о шагах Москвы по нормализацию обстановки в регионе, недопущению дальнейшей эскалации насилия и предотвращению гуманитарной катастрофы в секторе Газа. «В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии», — уточнили в Кремле.
Кроме того, Путин заявил о готовности РФ содействовать дипломатическому урегулированию палестино-израильского конфликта, следует из сообщения по итогам беседы.
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