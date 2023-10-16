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Андрей Кураев объявил о своем отъезде из России

21:20 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший протодиакон и блогер Андрей Кураев, лишенный сана патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщил, что покинул Россию и уехал в Прагу, где жил в детстве несколько лет и где намерен продолжать «писать, говорить и читать лекции».

«И все-таки — отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний, — написал он в телеграм-канале. — Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни».

Он добавил, что в Европе у него есть возможность проводить публичные встречи и лекции. «Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная», — написал Кураев.

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