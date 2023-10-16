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Президент Грузии не собирается уходить в отставку на фоне решения суда об импичменте

22:00 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается уходить в отставку после того, как Конституционный суд установил нарушение ею конституции страны из-за зарубежных визитов без согласия правительства.

«Я никуда не ухожу. Я не ухожу в отставку. Я останусь там, где есть, где нахожусь на протяжении всей жизни и ради чего я приехала [из Франции], осталась тут и борюсь за европейское будущее нашей страны и демократии», — сказала Зурабишвили в ходе своего телеобращения.

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