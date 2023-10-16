Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии — МО РФ

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы ведут подготовку к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — заявил Кулить.

По его словам, командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры.