0
0
6
НОВОСТИ

Террористы готовят атаку на пункты дислокации российских войск в Сирии — МО РФ

22:40 16.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Террористы ведут подготовку к нападению на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации. Об этом на брифинге заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов и модифицированных реактивных систем залпового огня дальнего радиуса действия», — заявил Кулить.

По его словам, командованием российской группировки войск и руководством вооруженных сил Сирийской Арабской Республики будут приняты необходимые упреждающие меры.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:00 16.10.2023
Президент Грузии не собирается уходить в отставку на фоне решения суда об импичменте
0
105
21:20 16.10.2023
Андрей Кураев объявил о своем отъезде из России
0
248
20:40 16.10.2023
Путин обсудил с Нетаньяху обострение на Ближнем Востоке
0
259
20:00 16.10.2023
Глава Службы общей безопасности Израиля признал, что его структура пропустила атаку ХАМАС
0
258
19:20 16.10.2023
Большинство стран ждет окончания конфликта на Украине — глава МИД Венгрии
0
336
18:40 16.10.2023
Армия Израиля сообщила о новом обстреле со стороны Ливана
0
312
18:00 16.10.2023
ВСУ потеряли за время так называемого контрнаступления 1,5 тыс. бронемашин — Шойгу
0
334
17:50 16.10.2023
Российским компаниям теперь доступна серверная операционная система от Сбера
0
396
17:32 16.10.2023
Во Франции задержаны больше 100 человек за антисемитизм
0
379
17:12 16.10.2023
Путин 18 октября проведет переговоры с Си Цзиньпином
0
439

Возврат к списку