СБ ООН не принял проект резолюции РФ по Ближнему Востоку
09:00 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Безопасности ООН не принял российский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
За документ проголосовали пять стран. Таким образом, резолюция не набрала необходимого числа голосов.
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