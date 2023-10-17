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Войска РФ сорвали шесть попыток атак ВСУ на краснолиманском направлении — МО РФ

09:05 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения войск «Центр» сорвали шесть попыток атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества на краснолиманском направлении. Об этом ТАСС заявил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении подразделения войск „Центр“ огнем артиллерии и ударами армейской и штурмовой авиации сорваны шесть попыток атак штурмовых групп 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения „Азов“ (украинский националистический полк „Азов“ признан террористической организацией, его деятельность в России запрещена — прим. ТАСС) в районе Торского участка и Серебрянского лесничества», — сказал Савчук.

По его словам, потери украинских войск составили около 60 военнослужащих. «Уничтожены боевая бронированная машина Kozak и автомобиль пикап», — добавил Савчук.

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