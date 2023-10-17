Израиль запросил у США $10 млрд в качестве помощи — NYT

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль запросил у Соединенных Штатов чрезвычайную помощь на сумму $10 млрд. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на трех чиновников.

Как отмечает издание, американские законодатели сейчас разрабатывают пакет помощи Израилю и Украине.

Ранее помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что американская администрация намерена запросить существенно больше $2 млрд на помощь Украине, Израилю и другие нужды.