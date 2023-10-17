Власти не могут запретить компаниям-импортерам покупать газ РФ — канцлер Австрии
09:32 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти не могут запретить крупнейшему австрийскому импортеру газа OMV покупать топливо у России, потому что такой шаг ударит по рынку. Об этом заявил канцлер республики Карл Нехаммер в эфире телеканала Puls24.
«Можно было бы принять дополнительный закон, который якобы распространяется только на OMV, но он всколыхнет весь рынок», — сказал он.
Политик пояснил, что вмешательство государства в дела компаний навредит имиджу Австрии среди международных инвесторов.
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