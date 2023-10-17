Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран готовы производить оружие с Киевом

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий и готовы производить оружие совместно с Киевом.

«59 компаний из 23 стран уже присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — цитирует Кулебу пресс-служба МИД.