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НОВОСТИ

Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран готовы производить оружие с Киевом

10:05 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран присоединились к альянсу оборонных индустрий и готовы производить оружие совместно с Киевом.

«59 компаний из 23 стран уже присоединились к альянсу оборонных индустрий. Они будут вместе с Украиной производить необходимое оружие», — цитирует Кулебу пресс-служба МИД.

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