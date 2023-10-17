В Москве к 12,5 года колонии за госизмену осужден военнослужащий
10:20 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима российского военнослужащего Эльдара Камалова, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.
«Эльдара Камалова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Приговором суда он также лишен воинского звания», — рассказала собеседница агентства.
По данным правоохранительных органов, Камалов входил в рядовой состав вооруженных сил РФ. Более года назад он был арестован.
В связи с тем, что материалы уголовного дела в отношении военнослужащего Камалова маркированы грифом «секретно», судебный процесс над ним проходил в закрытом от представителей СМИ и публики режиме.
НОВОСТИ
- 11:32 17.10.2023
- Качиньский потерял большинство в Сейме Польши, оппозиция может создать правящую коалицию
- 11:22 17.10.2023
- Сбер повысил ставки по СберВкладу и вкладу «Лучший %»
- 11:20 17.10.2023
- Израильские порты Хайфа и Ашдод перестали принимать суда с опасными грузами
- 11:05 17.10.2023
- В ЕС недовольны превышением полномочий главой ЕК фон дер Ляйен — Politico
- 11:00 17.10.2023
- Восемь БПЛА сбиты и подавлены ночью на подлете к Крыму
- 10:32 17.10.2023
- Подозреваемый в нападении на шведов в Брюсселе ликвидирован в столичном кафе
- 10:05 17.10.2023
- Кулеба заявил, что 59 компаний из 23 стран готовы производить оружие с Киевом
- 10:00 17.10.2023
- СМИ сообщили о взрывах в Херсоне
- 10:00 17.10.2023
- В России создан Национальный координационный центр содействия бизнесу по выходу на новые рынки
- 09:32 17.10.2023
- Власти не могут запретить компаниям-импортерам покупать газ РФ — канцлер Австрии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать