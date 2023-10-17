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НОВОСТИ

В Москве к 12,5 года колонии за госизмену осужден военнослужащий

10:20 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12 годам и 6 месяцам колонии строгого режима российского военнослужащего Эльдара Камалова, признав его виновным в государственной измене. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, приговор не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

«Эльдара Камалова приговорили к 12,5 года колонии строгого режима. Приговором суда он также лишен воинского звания», — рассказала собеседница агентства.

По данным правоохранительных органов, Камалов входил в рядовой состав вооруженных сил РФ. Более года назад он был арестован.

В связи с тем, что материалы уголовного дела в отношении военнослужащего Камалова маркированы грифом «секретно», судебный процесс над ним проходил в закрытом от представителей СМИ и публики режиме.

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