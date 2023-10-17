Подозреваемый в нападении на шведов в Брюсселе ликвидирован в столичном кафе
10:32 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подозреваемый в убийстве двух граждан Швеции в Брюсселе ликвидирован в одном из столичных кафе. Об этом сообщает местный телеканал VRT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
При этом, как отмечается, нет полной уверенности в том, что ликвидированный является убийцей шведских граждан в Брюсселе.
В понедельник вечером неизвестный убил двух шведских футбольных болельщиков в Брюсселе. Местные власти, а также лидеры институтов ЕС назвали нападение терактом.
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