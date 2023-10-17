Восемь БПЛА сбиты и подавлены ночью на подлете к Крыму

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) сбили или подавили на подлете к Крыму в ночь на вторник, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем телеграм-канале.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. ТАСС) и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу», — говорится в сообщении.

Аксенов призвал жителей соблюдать спокойствие.