В ЕС недовольны превышением полномочий главой ЕК фон дер Ляйен — Politico

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высокопоставленные лица Евросоюза недовольны тем, что председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен все чаще выходит за рамки должностных обязанностей, не считаясь со мнением стран — участниц сообщества и руководствуясь мнением небольшой группы советников. Об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По информации издания, новым из длинного списка примеров того, как фон дер Ляйен не консультируется со столицами стран ЕС перед принятием важных политических решений, стала ее поездка в Израиль. Ряд европейских дипломатов выразил изданию недовольство тем, что глава ЕК проявила солидарность с жертвами атак ХАМАС, однако «не передала их призывы к Израилю соблюдать международное право в Газе». «Аналогичное поведение наблюдалось во время объявлений санкций или по большинству вопросов, связанных с Украиной: она не обсуждает это со многими людьми, она просто принимает решение», — заявил газете сотрудник ЕК.

По словам одного из дипломатов ЕС, фон дер Ляйен «все чаще ведет себя как королева». Ряд собеседников газеты в Брюсселе отмечают, что, в отличие от ее предшественника на посту Жан-Клода Юнкера, она редко консультируется с еврокомиссарами. Другой чиновник утверждает, что глава Еврокомиссии «захватила власть во время пандемии коронавируса и [цепляется] за нее», причем «никто этого не оспаривает, в том числе из-за ее хорошего послужного списка».

По оценкам Politico, недовольство в столицах ЕС может угрожать шансам фон дер Ляйен на переизбрание на второй срок после выборов в Европарламент в июне 2024 года. Хотя она еще не объявляла о своем желании повторно баллотироваться, лидеры Европейской народной партии, к которой принадлежит фон дер Ляйен, уже заявили, что поддержат ее кандидатуру.