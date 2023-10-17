11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израильские порты Хайфа и Ашдод перестали принимать суда с опасными грузами. Об этом сообщает турецкая газета Ekonomim, со ссылкой на перевозчиков.

Так, компания Maersk сообщила клиентам, что два ее судна успели разгрузиться в Хайфе в минувшие выходные, но больше Израиль не будет принимать такие грузы. Сообщается, что введены ограничения на прием части номенклатуры опасных грузов. Некоторые перевозчики вынуждены отправлять уже вышедшие суда в другие порты или возвращать их в порты загрузки.

Помимо этого из-за боевых действий на Ближнем Востоке часть перевозчиков увеличили ставки фрахта для грузов, которые идут в израильские порты.