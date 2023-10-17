Качиньский потерял большинство в Сейме Польши, оппозиция может создать правящую коалицию

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским утратила большинство в парламенте Польши, у оппозиции есть шанс сформировать правящую коалицию. Об этом свидетельствуют официальные итоги парламентских выборов, представленные Государственной избирательной комиссией Польши после обработки 100% бюллетеней.

Согласно данным избиркома, партия власти лидирует, набрав 35,38%. Крупнейшее оппозиционное объединение «Гражданская коалиция» получило 30,70% голосов, объединение «Третий путь» — 14,40%, партия «Левые» — 8,61%. Совокупный результат этих трех оппозиционных сил позволит им получить большинство в Сейме (нижняя палата) парламента Польши и претендовать на формирование правительства.

Также в Национальное собрание (парламент) проходит националистическая партия «Конфедерация» (7,16%).