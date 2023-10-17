Сбер повысил ставки по СберВкладу и вкладу «Лучший %»

11:22

СберВклад и вклад «Лучший » Сбербанка стали выгоднее на сроке 6 месяцев. С 17 октября ставки по ним выросли на 2 процентных пункта.

Улучшение условий коснулось и продукта для премиальных клиентов – ставка по вкладу «Первый Максимум» увеличилась до 11,94 годовых на срок 6 месяцев.

«В сентябре мы уже повышали ставки по вкладам с наиболее востребованными сроками размещения, а сейчас еще раз увеличиваем доходность по депозитам со сроком 6 месяцев. Полгода – один из самых популярных сроков вклада у наших клиентов, как правило, это время, за которое можно успеть накопить средства на крупную покупку», – рассказал Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.