Сбер повысил ставки по СберВкладу и вкладу «Лучший %»
11:22 17.10.2023
СберВклад и вклад «Лучший » Сбербанка стали выгоднее на сроке 6 месяцев. С 17 октября ставки по ним выросли на 2 процентных пункта.
Улучшение условий коснулось и продукта для премиальных клиентов – ставка по вкладу «Первый Максимум» увеличилась до 11,94 годовых на срок 6 месяцев.
«В сентябре мы уже повышали ставки по вкладам с наиболее востребованными сроками размещения, а сейчас еще раз увеличиваем доходность по депозитам со сроком 6 месяцев. Полгода – один из самых популярных сроков вклада у наших клиентов, как правило, это время, за которое можно успеть накопить средства на крупную покупку», – рассказал Сергей Широков, директор департамента «Занять и сберегать» Сбербанка.
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