0
0
143
НОВОСТИ

Российская ПВО перехватила украинские ракеты в Бердянске

12:00 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Серия взрывов прогремела в ночь на вторник в Бердянске Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах региона, по предварительной информации, российская ПВО перехватила выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты.

«В 02:30 мск в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО ВС РФ», — сообщил представитель оперативных служб.

Сведения о жертвах и разрушениях не поступали, добавили в оперативных службах.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 17.10.2023
Статус Газы после операции будет «глобальной задачей» — представитель армии Израиля
0
30
13:00 17.10.2023
Поезд евродепутатов по ошибке поехал в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента
0
33
12:32 17.10.2023
Песков назвал бездоказательными утверждения Запада о поставках оружия из КНДР в РФ
0
109
12:20 17.10.2023
Правительство в Польше должна сформировать победившая на выборах партия — президент
0
133
12:05 17.10.2023
Курс израильского шекеля упал до минимума с 2015 года
0
140
12:03 17.10.2023
Собянин: Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%
0
135
11:54 17.10.2023
Собянин: Каждый второй вопрос на портале «Наш город» решается за один-два дня
0
146
11:32 17.10.2023
Качиньский потерял большинство в Сейме Польши, оппозиция может создать правящую коалицию
0
208
11:22 17.10.2023
Сбер повысил ставки по СберВкладу и вкладу «Лучший %»
0
211
11:20 17.10.2023
Израильские порты Хайфа и Ашдод перестали принимать суда с опасными грузами
0
206

Возврат к списку