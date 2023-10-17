Российская ПВО перехватила украинские ракеты в Бердянске
12:00 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Серия взрывов прогремела в ночь на вторник в Бердянске Запорожской области. Как сообщили журналистам в оперативных службах региона, по предварительной информации, российская ПВО перехватила выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты.
«В 02:30 мск в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО ВС РФ», — сообщил представитель оперативных служб.
Сведения о жертвах и разрушениях не поступали, добавили в оперативных службах.
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