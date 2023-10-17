Собянин: Каждый второй вопрос на портале «Наш город» решается за один-два дня
11:54 17.10.2023
Столичный портал «Наш город» помог москвичам решить более 7,7 млн вопросов, связанных с содержанием многоквартирных домов, дорог, парков и общественных пространств. По словам мэра мегаполиса Сергея Собянина, портал gorod.mos.ru действует уже 12 лет. «Также горожане улучшают работу метро, поликлиник, заботятся о чистоте и порядке на стройплощадках и в городском транспорте», – отметил глава города у себя в Telegram-канале.
Как констатирует градоначальник, портал и мобильное приложение позволяет пользователю создать заявку за считанные минуты. Контроль за выполнением работ также можно осуществлять онлайн. Практически каждый второй вопрос решается за один-два дня, ответ пользователю поступает в течение восьми рабочих дней.
По словам Собянина, сервис постоянно развивается, например, были обновлены его веб-версия и мобильное приложение, изменился их дизайн и функционал. Разработчики смогли упростить отправку обращений, оптимизировать классификатор тем. В скором времени на портале появится еще несколько новых разделов.
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