Курс израильского шекеля упал до минимума с 2015 года
12:05 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обменный курc израильской валюты упал на 4% с 7 октября и пересек впервые с 2015 года порог в 4 шекеля за доллар и стремится к отметке в 4,02 шекеля за доллар после 10 дней военных действий в секторе Газа. Об этом сообщает газета The Times of Israel.
Неуверенность инвесторов в предполагаемой продолжительности и масштабах военных действий в последние дни растет, так как Армия обороны Израиля готовится к наземной фазе операции по уничтожению террористических организаций в Газе, отмечает издание.
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