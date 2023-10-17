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Правительство в Польше должна сформировать победившая на выборах партия — президент

12:20 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Польши должна сформировать правящая партия «Право и справедливость», получившая большинство голосов на выборах. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда.

«Обычаем в Польше до сих пор было, что победившая партия получала мандат для того, чтобы сформировать правительство. Не думаю, что сейчас что-то изменилось. Это сегодня моя позиция», — сказал глава государства в эфире Польского телевидения.

Правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Качиньским завоевала большинство голосов на выборах, но ее результата недостаточно для получения большинства в парламенте. Совокупный результат трех оппозиционных сил такое большинство дает, что позволяет им претендовать на формирование правительства.

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