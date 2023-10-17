Песков назвал бездоказательными утверждения Запада о поставках оружия из КНДР в РФ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения Запада о том, что КНДР якобы начала поставку вооружений в Россию, не основаны ни на чем, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ну это не только британская разведка, это и американская разведка, они все время это сообщают, никаких не предоставляя доказательств», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать подобные утверждения.