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НОВОСТИ

Собянин: Производство лекарств в Москве увеличилось на 47,6%

12:03 17.10.2023

В Москве за январь – август 2023 года производство лекарств увеличено на 47,6%. По словам мэра столицы Сергея Собянина, в мегаполисе действуют более 200 предприятий, выпускающих лекарственные средства и медицинские изделия. Фармкомпании изготавливают противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы, средства для лечения нервной системы, вакцины и многое другое.

«С января по август производители поставили заказчикам продукцию более чем на 157 млрд руб.», – написал глава города у себя в Telegram-канале.

Как полагает Сергей Собянин, прогресс в фармацевтическом производстве связан со значительной системной поддержкой, которую предприятия получают со стороны Москвы. В числе стимулирующих мер - офсетные контракты, по которым городские власти обязуются закупать продукцию  компаний, которые открывают новые производства в столице РФ. В медицинской сфере у московских властей действуют девять таких соглашений.

В числе партнеров Москвы, например, компания «Биокад», выпускающая препараты для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, «Р-Опра», поставляющая лекарства для профилактики и лечения эндокринных и кардиологических заболеваний.

Собянин отмечает, что в городских программах обозначены более 20 мер поддержки, в числе которых субсидии и целевые займы. Предприниматели могут выбрать нужную им форму помощи и подать заявку на сайте investmoscow.ru.

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