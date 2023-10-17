Поезд евродепутатов по ошибке поехал в сторону «Диснейленда» вместо Европарламента

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поезд евродепутатов, который направлялся из Брюсселя в Страсбург, где проходит пленарное заседание Европарламента, по ошибке приехал во французскую коммуну Шесси, где расположен парк развлечений «Диснейленд». Это вызвало ряд ироничных комментариев в отношении европейских политических институтов, сообщила газета Politico.

Как передает издание, после отправления с брюссельского вокзала поезд с евродепутатами, которые следуют из Брюсселя в Страсбург каждый месяц на очередное заседание ЕП, поехал в направлении парижского аэропорта Шарль-де-Голль, а затем — в сторону коммуны Шесси.

«Команда Диснейленд», — написала на странице в соцсети X («икс», ранее Twitter) бельгийский евродепутат Самира Рафаэла под фотографией, на которой она едет в вагоне-ресторане вместе с коллегой Мохаммедом Чахимом.

«Мы не парламент Микки Мауса», — отметил в свою очередь депутат ЕП от Германии Даниэль Фройнд.

«Здесь практически все смеются над безумием ситуации», — передает газета слова неназванного помощника одного из евродепутатов. Другой собеседник издания посетовал, что пассажирам поезда не предложили бесплатно прокатиться на аттракционах. Третий же указал, что теперь ЕП стоит взять на вооружение девиз «Диснейленда» — «Там, где сбываются мечты».

Позднее евродепутаты все же добрались до Страсбурга.