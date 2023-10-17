Статус Газы после операции будет «глобальной задачей» — представитель армии Израиля
13:05 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Определение статуса сектора Газа после завершения израильской операции против радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве станет «глобальной задачей» для международного сообщества. С таким заявлением выступил в ходе брифинга для прессы официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.
«У нас бывали разные концовки [конфликтов с радикалами в секторе Газа]. Правительство обсуждает, как это (завершение нынешнего витка конфликта в Газе — прим. ТАСС) может выглядеть. Кроме того, это глобальная задача, как будет выглядеть ситуация в этом регионе [после завершения израильской операции в секторе Газа]», — заявил Хагари.
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