Статус Газы после операции будет «глобальной задачей» — представитель армии Израиля

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Определение статуса сектора Газа после завершения израильской операции против радикального движения ХАМАС в палестинском анклаве станет «глобальной задачей» для международного сообщества. С таким заявлением выступил в ходе брифинга для прессы официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

«У нас бывали разные концовки [конфликтов с радикалами в секторе Газа]. Правительство обсуждает, как это (завершение нынешнего витка конфликта в Газе — прим. ТАСС) может выглядеть. Кроме того, это глобальная задача, как будет выглядеть ситуация в этом регионе [после завершения израильской операции в секторе Газа]», — заявил Хагари.