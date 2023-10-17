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Канадский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Китая

13:20 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВВС Народно-освободительной армии Китая перехватили канадский разведывательный самолет CP-140 Aurora, так как он без разрешения вошел в воздушное пространство КНР. Об этом во вторник на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«14 октября канадский самолет CP-140 вторгся в воздушное пространство возле китайского архипелага Дяоюйдао», — сказала Мао Нин. «В ответ на провокационные действия Китай сделал Канаде серьезное представление», — добавила она.

По ее словам, пролет самолета-разведчика расценивается Пекином как нарушение суверенитета КНР и угроза ее национальной безопасности.

Мао Нин указала, что Оттава должна «уважать объективные факты и прекратить распространять ложную информацию». «Китай призывает Канаду осознать серьезность ситуации и немедленно прекратить рискованные и провокационные действия», — резюмировала она.

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