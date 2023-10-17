Хаменеи заявил, что Иран должен ответить на действия Израиля в отношении сектора Газа
13:32 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководитель Ирана Али Хаменеи заявил, что исламская республика должна ответить на действия Израиля, который после нападения радикального движения ХАМАС начал наносить массированные авиаудары по сектору Газа.
«Мы должны ответить, мы должны отреагировать на то, что происходит в Газе. Мирные жители [палестинского анклава] голодают и каждый день умирают сотнями, поэтому мы должны отреагировать», — приводит слова Хаменеи агентство IRNA.
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