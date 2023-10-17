Вашингтон выделил Киеву $522 млн на поддержку энергетики Украины
14:00 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США уже выделили Украине на поддержку энергетической сферы $522 млн. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«На восстановление и защиту энергетики [Украины] США уже выделили $522 млн», — написал он в своем телеграм-канале.
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