Вашингтон выделил Киеву $522 млн на поддержку энергетики Украины

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США уже выделили Украине на поддержку энергетической сферы $522 млн. Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На восстановление и защиту энергетики [Украины] США уже выделили $522 млн», — написал он в своем телеграм-канале.