Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером — президент
14:12 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вьетнам придает большое значение развитию отношений с Российской Федерацией, считая ее своим приоритетным партнером. Об этом заявил президент Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Во Ван Тхыонг на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, где оба лидера принимают участие в работе проводящегося в третий раз форума «Один пояс — один путь».
«В своей внешней политике Вьетнам считает Россию первостепенным приоритетом, и поэтому мы желаем эффективно развивать отношения с вашей страной», — сказал Во Ван Тхыонг. «Мы последовательно придаем важное значение отношениям всеобъемлющего стратегического партнерства с Россией и тем близким и тесным связям, которые существуют между нашими странами уже много лет», — добавил он.
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