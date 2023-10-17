Израиль не начнет наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена — Der Spiegel
14:32 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль, скорее всего, начнет наземную операцию в секторе Газа только после того, как завершится визит президента США Джо Байдена в страну. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.
По их информации, «практически исключено», что Израиль «будет провоцировать Байдена во время его визита, задействовав наземные силы».
Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус во время брифинга, который транслировался в социальной сети X («икс», ранее Twitter), утверждал, что визит президента США не повлияет на проведение израильскими военными боевых действий в секторе Газа.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. По его словам, президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности.
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