Израиль не начнет наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена — Der Spiegel

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль, скорее всего, начнет наземную операцию в секторе Газа только после того, как завершится визит президента США Джо Байдена в страну. Об этом сообщило издание Der Spiegel со ссылкой на источники.

По их информации, «практически исключено», что Израиль «будет провоцировать Байдена во время его визита, задействовав наземные силы».

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус во время брифинга, который транслировался в социальной сети X («икс», ранее Twitter), утверждал, что визит президента США не повлияет на проведение израильскими военными боевых действий в секторе Газа.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Байден прибудет в Израиль 18 октября. По его словам, президент США получит от властей еврейского государства информацию о потребностях Израиля в сфере безопасности.