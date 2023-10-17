0
0
142
НОВОСТИ

Шольц заявил, что ФРГ смогла заменить российский газ и может гордиться этим

15:00 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия смогла заменить поставки российского газа импортом из других стран и может гордиться этим. Об этом он сказал, выступая на экономической конференции в Берлине.

По его словам, на Украине сейчас идет «война, которая многого требует [от ФРГ] и которая потребовала больших изменений». В этом контексте он назвал рост трат на оборону, а также изменения в ситуации с энергетикой.

Глава немецкого кабмина утверждал, что именно Россия решила прекратить поставки газа Германии. «До сих пор нет никаких санкций против российского газа», — добавил он. «Именно нам удалось за очень короткое время, чего не ожидал никто, заменить 50% поставок (примерно такой была доля российского газа в германском энергетическом пакете — прим. ТАСС) импортом из других частей мира. Думаю, мы можем гордиться этим», — отметил канцлер.

Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 17.10.2023
ВСУ потеряли на донецком направлении до 485 военных — МО РФ
0
8
16:00 17.10.2023
В Европе всех волнует только прекращение огня на Украине — Орбан
0
24
15:32 17.10.2023
Володин предложил Байдену перед выборами в США победить на дебатах Зюганова
0
107
15:12 17.10.2023
Армения ожидает поддержки ЕС для решения проблем беженцев из Карабаха — Пашинян
0
136
14:32 17.10.2023
Израиль не начнет наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена — Der Spiegel
0
207
14:12 17.10.2023
Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером — президент
0
218
14:00 17.10.2023
Вашингтон выделил Киеву $522 млн на поддержку энергетики Украины
0
223
13:32 17.10.2023
Хаменеи заявил, что Иран должен ответить на действия Израиля в отношении сектора Газа
0
238
13:20 17.10.2023
Канадский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Китая
0
268
13:05 17.10.2023
Статус Газы после операции будет «глобальной задачей» — представитель армии Израиля
0
279

Возврат к списку