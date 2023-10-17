Шольц заявил, что ФРГ смогла заменить российский газ и может гордиться этим
15:00 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия смогла заменить поставки российского газа импортом из других стран и может гордиться этим. Об этом он сказал, выступая на экономической конференции в Берлине.
По его словам, на Украине сейчас идет «война, которая многого требует [от ФРГ] и которая потребовала больших изменений». В этом контексте он назвал рост трат на оборону, а также изменения в ситуации с энергетикой.
Глава немецкого кабмина утверждал, что именно Россия решила прекратить поставки газа Германии. «До сих пор нет никаких санкций против российского газа», — добавил он. «Именно нам удалось за очень короткое время, чего не ожидал никто, заменить 50% поставок (примерно такой была доля российского газа в германском энергетическом пакете — прим. ТАСС) импортом из других частей мира. Думаю, мы можем гордиться этим», — отметил канцлер.
Германия в настоящее время постепенно переходит на возобновляемые источники энергии, отказывается от угольных электростанций, отключила АЭС. Полностью достичь климатической нейтральности планируется к 2045 году.
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