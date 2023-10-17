Армения ожидает поддержки ЕС для решения проблем беженцев из Карабаха — Пашинян

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения ожидает поддержки Европейского союза для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на совместной пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсола в Страсбурге.

«Ереван ждет поддержки ЕС в преодолении гуманитарных проблем 100 тыс. вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха», — отметил он.