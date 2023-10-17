0
0
100
НОВОСТИ

Володин предложил Байдену перед выборами в США победить на дебатах Зюганова

15:32 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден перед тем, как вновь баллотироваться на пост главы государства, должен сходить на дебаты с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и победить его, но шансов на это у хозяина Белого дома нет. С таким предложением на заседании Госдумы выступил спикер палаты Вячеслав Володин.

Комментируя принятие в первом чтении законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Володин указал на слова главы администрации США о том, что тот идет на президентские выборы «для того, чтобы [президента РФ Владимира] Путина победить».

«Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться», — уверен спикер.

«Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит», — заключил он, заметив, что иммигрировавшие в США граждане СССР помнят компартию, и среди них есть те, кто «в силу разных причин» ждет выступления лидера КПРФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 17.10.2023
ВСУ потеряли на донецком направлении до 485 военных — МО РФ
0
22
16:00 17.10.2023
В Европе всех волнует только прекращение огня на Украине — Орбан
0
37
15:12 17.10.2023
Армения ожидает поддержки ЕС для решения проблем беженцев из Карабаха — Пашинян
0
142
15:00 17.10.2023
Шольц заявил, что ФРГ смогла заменить российский газ и может гордиться этим
0
155
14:32 17.10.2023
Израиль не начнет наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена — Der Spiegel
0
215
14:12 17.10.2023
Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером — президент
0
223
14:00 17.10.2023
Вашингтон выделил Киеву $522 млн на поддержку энергетики Украины
0
229
13:32 17.10.2023
Хаменеи заявил, что Иран должен ответить на действия Израиля в отношении сектора Газа
0
241
13:20 17.10.2023
Канадский самолет-разведчик вторгся в воздушное пространство Китая
0
271
13:05 17.10.2023
Статус Газы после операции будет «глобальной задачей» — представитель армии Израиля
0
282

Возврат к списку