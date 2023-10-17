Володин предложил Байдену перед выборами в США победить на дебатах Зюганова
15:32 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден перед тем, как вновь баллотироваться на пост главы государства, должен сходить на дебаты с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и победить его, но шансов на это у хозяина Белого дома нет. С таким предложением на заседании Госдумы выступил спикер палаты Вячеслав Володин.
Комментируя принятие в первом чтении законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Володин указал на слова главы администрации США о том, что тот идет на президентские выборы «для того, чтобы [президента РФ Владимира] Путина победить».
«Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться», — уверен спикер.
«Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит», — заключил он, заметив, что иммигрировавшие в США граждане СССР помнят компартию, и среди них есть те, кто «в силу разных причин» ждет выступления лидера КПРФ.
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