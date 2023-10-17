Володин предложил Байдену перед выборами в США победить на дебатах Зюганова

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден перед тем, как вновь баллотироваться на пост главы государства, должен сходить на дебаты с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым и победить его, но шансов на это у хозяина Белого дома нет. С таким предложением на заседании Госдумы выступил спикер палаты Вячеслав Володин.

Комментируя принятие в первом чтении законопроекта об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, Володин указал на слова главы администрации США о том, что тот идет на президентские выборы «для того, чтобы [президента РФ Владимира] Путина победить».

«Коллеги, ему надо сходить на дебаты в своей возрастной группе — с Зюгановым Геннадием Андреевичем. Победить Геннадия Андреевича, а потом уже заявляться», — уверен спикер.

«Но Геннадий Андреевич всегда знает где выход, а где вход. А Байден в этом путается и забывает, зачем он пришел. Поэтому у него шансов нет. Зюганов его победит», — заключил он, заметив, что иммигрировавшие в США граждане СССР помнят компартию, и среди них есть те, кто «в силу разных причин» ждет выступления лидера КПРФ.