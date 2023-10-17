В Европе всех волнует только прекращение огня на Украине — Орбан

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главный вопрос, который сейчас волнует всех в Европе, заключается в том, когда наступит прекращение вооруженного конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Пекине, где они принимают участие в международном форуме «Один пояс — один путь» по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

«Встреча с президентом Путиным. Всех в Европе сегодня волнует один вопрос: будет ли прекращение огня на Украине? Для нас, венгров, самое главное — прекратить поток беженцев, санкции и войны у соседей!» — написал глава правительства на своей странице в соцсети. Орбан сопроводил эту публикацию фотографией переговоров с Путиным в Пекине.