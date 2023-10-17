ВСУ потеряли на донецком направлении до 485 военных — МО РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военные за сутки отразили девять атак украинских подразделений на донецком направлении, нанесли поражение живой силе противника у Орехово-Василевки и Андреевки. Как сообщили в Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 485 военных.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили девять атак украинских подразделений. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Орехово-Василевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. Суточные потери противника на данном направлении составили до 485 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — сказали в ведомстве.

Также ВСУ потеряли три боевые бронированные машины, два автомобиля, гаубицу «Мста-Б», а также орудие Д-20. Кроме того, уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36, а также полевой склад боеприпасов 3-й штурмовой бригады ВСУ, добавили в МО РФ.