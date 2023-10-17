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Иордания не может принять беженцев из Газы — король

16:32 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иордания не может принять палестинских беженцев из сектора Газа, этот вопрос является для королевства красной линией. С таким заявлением выступил король Иордании Абдалла II в ходе совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, отвечая на вопросы журналистов о возможном наплыве беженцев в страну.

«Это красная линия. Никаких больше палестинских беженцев — ни в Иордании, ни в Египте. Эту проблему надо решать внутри сектора Газа и палестинских территорий на Западном берегу [реки Иордан], не нужно перекладывать ее на плечи других государств», — подчеркнул монарх.

Королевство приняло около 2,4 млн палестинских беженцев, большая часть из них переместилась в Иорданию после арабо-израильской войны в 1948 году. Таким образом, палестинцы составляют не менее 35% всего населения страны. Беженцы первой волны получили подданство Иордании. Однако не менее 300 тыс. человек по-прежнему живут в лагерях беженцев и не имеют права на подданство королевства.

Еще одна волна беженцев захлестнула королевство в начале нынешнего века после вторжения США в Ирак. Тогда в Иорданию, спасаясь от боевых действий, прибыли не менее 1 млн граждан Ирака.

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