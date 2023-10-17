В Египте заявили ЕС, что в случае массового притока палестинцев отправят их в Европу — FT

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Египет активно сопротивляется давлению Евросоюза, который пытается убедить его принять палестинских беженцев. Как сообщает британская The Financial Times (FT), в Каире даже пригрозили представителю ЕС начать отправлять палестинцев в Европу в случае массового притока беженцев.

«Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, тогда я отправлю их в Европу. Если вам так дороги права человека, то вы и принимайте [беженцев]», — заявил европейскому коллеге высокопоставленный египетский чиновник, слова которого приводит издание.

По словам участвовавшего в этом разговоре представителя ЕС, «египтяне очень и очень злятся» на Брюссель за попытки заставить Каир принять беженцев из сектора Газа. Как отмечает издание, власти Египта четко обозначили свою позицию по этому вопросу, которая заключается в том, что «насильственное перемещение» жителей сектора Газа не поможет ни разрешить гуманитарный кризис в регионе, ни урегулировать палестино-израильский конфликт.