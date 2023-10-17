В Египте заявили ЕС, что в случае массового притока палестинцев отправят их в Европу — FT
17:00 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Египет активно сопротивляется давлению Евросоюза, который пытается убедить его принять палестинских беженцев. Как сообщает британская The Financial Times (FT), в Каире даже пригрозили представителю ЕС начать отправлять палестинцев в Европу в случае массового притока беженцев.
«Вы хотите, чтобы мы приняли 1 млн человек? Что ж, тогда я отправлю их в Европу. Если вам так дороги права человека, то вы и принимайте [беженцев]», — заявил европейскому коллеге высокопоставленный египетский чиновник, слова которого приводит издание.
По словам участвовавшего в этом разговоре представителя ЕС, «египтяне очень и очень злятся» на Брюссель за попытки заставить Каир принять беженцев из сектора Газа. Как отмечает издание, власти Египта четко обозначили свою позицию по этому вопросу, которая заключается в том, что «насильственное перемещение» жителей сектора Газа не поможет ни разрешить гуманитарный кризис в регионе, ни урегулировать палестино-израильский конфликт.
НОВОСТИ
- 17:40 17.10.2023
- США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину — WSJ
- 17:12 17.10.2023
- Пашинян обвинил «внешние силы» в попытках дестабилизировать ситуацию в Армении
- 16:32 17.10.2023
- Иордания не может принять беженцев из Газы — король
- 16:12 17.10.2023
- ВСУ потеряли на донецком направлении до 485 военных — МО РФ
- 16:00 17.10.2023
- В Европе всех волнует только прекращение огня на Украине — Орбан
- 15:32 17.10.2023
- Володин предложил Байдену перед выборами в США победить на дебатах Зюганова
- 15:12 17.10.2023
- Армения ожидает поддержки ЕС для решения проблем беженцев из Карабаха — Пашинян
- 15:00 17.10.2023
- Шольц заявил, что ФРГ смогла заменить российский газ и может гордиться этим
- 14:32 17.10.2023
- Израиль не начнет наземную операцию в Газе до завершения визита Байдена — Der Spiegel
- 14:12 17.10.2023
- Вьетнам считает Россию своим приоритетным партнером — президент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать