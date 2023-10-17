Пашинян обвинил «внешние силы» в попытках дестабилизировать ситуацию в Армении
17:12 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что «внешние силы» пытаются с помощью гибридных технологий провоцировать внутреннюю нестабильность в стране.
«Демократия в Армении продолжает получать сильные удары, которые исполняются по практически повторяющемуся сценарию: внешняя агрессия, затем бездействие союзников Армении в сфере безопасности, затем попытки использовать войну или гуманитарную ситуацию или внешнюю угрозу безопасности для подрыва демократии и суверенитета Армении, что выражается в разжигании внутренней нестабильности с помощью гибридных технологий, направляемых внешними силами», — сказал он, выступая на заседании Европарламента.
По утверждению армянского премьера, подобные ситуации «повторялись несколько раз с 2020 года».
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