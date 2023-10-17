США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину — WSJ
17:40 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно перевезено из США на Украину. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их данным, этот вид вооружений в случае применения повысит потенциал и оперативные возможности украинского контрнаступления.
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