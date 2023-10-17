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НОВОСТИ

РФ выполнит обязательство по контракту на поставку газа Венгрии, несмотря на заявление Болгарии

18:20 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия заверила Венгрию, что компания «Газпром» полностью выполнит контрактные обязательства по поставкам газа, несмотря на намерение Болгарии повысить стоимость его транзита по своей территории. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после переговоров в Пекине между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.

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