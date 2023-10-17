Нетаньяху: ХАМАС совершает двойное военное преступление

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС совершает «двойное военное преступление», нападая на мирных жителей и прикрываясь ими, как живым щитом. Такое мнение выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, прибывшим с визитом в еврейское государство.

«ХАМАС совершает двойное военное преступление: оно не только целится в мирных жителей и убивает их с беспрецедентной жестокостью, но и прячется за мирными жителями, за своими же мирными жителями. Мы призываем мирное население уходить из Газы, ехать на юг [сектора], в безопасные зоны, а ХАМАС мешает им, часто угрожая оружием, сделать это. ХАМАС хочет удержать их там в качестве живого щита и не дать людям уехать», — считает глава израильского правительства.