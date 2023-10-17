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НОВОСТИ

Украина подтвердила применение американских ракет ATACMS

19:05 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение украинскими военными американских ракет ATACMS .

«Сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам. Наши договоренности выполняются. ATACMS себя показали», — сказал Зеленский в вечернем видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале.

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