Решение Болгарии о повышении цен на транзит газа является враждебным шагом – МИД Венгрии
19:00 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Турецкий поток» и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. «Это решение Болгарии является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения других стран», — сказал глава МИД в интервью телеканалу М1.
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