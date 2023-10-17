Решение Болгарии о повышении цен на транзит газа является враждебным шагом – МИД Венгрии

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгерское правительство расценивает решение Болгарии повысить стоимость транзита российского газа по своей территории как враждебный шаг, наносящий ущерб энергобезопасности не только Венгрии, но и Сербии. Как сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, Будапешт и Белград готовят совместный ответ на эти действия Софии.

«Турецкий поток» и его ответвлениям в Сербию, а затем в Венгрию. «Это решение Болгарии является враждебным шагом по отношению к Венгрии и Сербии может поставить под угрозу безопасность энергоснабжения других стран», — сказал глава МИД в интервью телеканалу М1.