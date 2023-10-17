Президент России прокомментировал слова президента США о том, чтобы «подавить Путина»

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подавить интересы России невозможно, и зарубежным странам придется их учитывать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналиста ВГТРК Павла Зарубина.Так он прокомментировал слова американского лидера Джо Байдена о необходимости объединить силы всей Европы, чтобы «подавить Путина».

«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — подчеркнул российский лидер.

«Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и умение искать компромиссы», — отметил он, говоря о политике США.

«У нас в России есть известная поговорочка: „Век живи — век учись“. И это касается не только президента [США Джо] Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», — сказал Путин.