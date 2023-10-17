Президент России прокомментировал слова президента США о том, чтобы «подавить Путина»
20:20 17.10.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Дело не во мне лично. Дело в интересах страны. И подавить интересы России невозможно. Их придется учитывать», — подчеркнул российский лидер.
«Главное заключается в том, чтобы научиться уважать других. Это в том числе и умение искать компромиссы», — отметил он, говоря о политике США.
«У нас в России есть известная поговорочка: „Век живи — век учись“. И это касается не только президента [США Джо] Байдена, но и политических элит США в целом. Надо научиться уважать других, и тогда никого не надо будет подавлять. А стремление все время кого-то по какому-то поводу или вообще без повода подавлять ведет к проблемам», — сказал Путин.
НОВОСТИ
- 19:05 17.10.2023
- Украина подтвердила применение американских ракет ATACMS
- 19:00 17.10.2023
- Решение Болгарии о повышении цен на транзит газа является враждебным шагом – МИД Венгрии
- 18:50 17.10.2023
- Нетаньяху: ХАМАС совершает двойное военное преступление
- 18:20 17.10.2023
- РФ выполнит обязательство по контракту на поставку газа Венгрии, несмотря на заявление Болгарии
- 17:40 17.10.2023
- США тайно доставили партию ракет ATACMS на Украину — WSJ
- 17:12 17.10.2023
- Пашинян обвинил «внешние силы» в попытках дестабилизировать ситуацию в Армении
- 17:00 17.10.2023
- В Египте заявили ЕС, что в случае массового притока палестинцев отправят их в Европу — FT
- 16:32 17.10.2023
- Иордания не может принять беженцев из Газы — король
- 16:12 17.10.2023
- ВСУ потеряли на донецком направлении до 485 военных — МО РФ
- 16:00 17.10.2023
- В Европе всех волнует только прекращение огня на Украине — Орбан
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать